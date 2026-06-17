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Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México. (Facebook / Nancy Nápoles Pacheco)
Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México. (Facebook / Nancy Nápoles Pacheco)
Por Agencia EFE

Por el delito de simulación de secuestro, en el que presuntamente participó la alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México (centro), Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio, denunció haber sido privada de su libertad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles inició un proceso legal en contra de seis personas.

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