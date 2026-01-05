La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su rueda de prensa matutina diaria tras los ataques estadounidenses contra Venezuela, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 5 de enero de 2026. Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su rueda de prensa matutina diaria tras los ataques estadounidenses contra Venezuela, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 5 de enero de 2026. Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP
/ ALFREDO ESTRELLA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
“América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, dice Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
“América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, dice Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela

“América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, dice Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta de México, , afirmó este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que Estados Unidos .

La declaración de la mandataria ocurre luego que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la , la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Petro dice que detención de Maduro es un secuestro y tacha de aberrante lo hecho por EE.UU.

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Tras la detención del líder venezolano, Trump aseveró ante la prensa que “la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho”.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con su esposa Cilia Flores cuando salen del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, el 10 de enero de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con su esposa Cilia Flores cuando salen del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, el 10 de enero de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO

“Ahora la llaman el documento Donroe”, agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. “El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo”, afirmó.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, , de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC