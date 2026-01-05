“América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, dice Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Escucha la noticia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
La declaración de la mandataria ocurre luego que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.
“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.
Tras la detención del líder venezolano, Trump aseveró ante la prensa que “la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho”.
“Ahora la llaman el documento Donroe”, agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. “El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo”, afirmó.
Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.
