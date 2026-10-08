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Resumen

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Familiares de internos recluidos en el penal de El Castillo esperan por información de ellos, tras un intento de motín, a las afueras de las instalaciones en Mazatlán, Sinaloa, México, el 8 de octubre de 2026. (Fausto Mcconegly / EFE)
Familiares de internos recluidos en el penal de El Castillo esperan por información de ellos, tras un intento de motín, a las afueras de las instalaciones en Mazatlán, Sinaloa, México, el 8 de octubre de 2026. (Fausto Mcconegly / EFE)
Por Agencia EFE

Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.

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