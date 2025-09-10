Captura de video de la explosión de una pipa que transportaba gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, México.
Explosión de camión que transportaba gas deja al menos 57 heridos en México | VIDEOS
Explosión de camión que transportaba gas deja al menos 57 heridos en México | VIDEOS

Al menos 57 personas heridas, 19 de ellas de gravedad, y cuantiosos daños dejó este miércoles la explosión de un camión que transportaba gas en Iztapalapa, una localidad del este de , informaron las autoridades.

El vehículo explotó cuando se desplazaba por un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, según autoridades de la capital.

“No hay ningún fallecido hasta este momento”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en varios centros médicos.

Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas en Ciudad de México. (EFE/ Mario Guzmán).
Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes, se observa a dos hombres con gran parte de las ropas de su torso quemadas y con aparentes afectaciones por el fuego en amplias zonas de su piel.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos ya lograron controlar las llamas, según imágenes desde el lugar del siniestro.

En el sitio también se observaban varios automóviles quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

