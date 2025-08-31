¿Quién era Esmeralda FG?, la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco

La comunidad digital se encuentra de luto, luego de que la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG, fuera hallada muerta junto con su esposo y sus dos hijos menores dentro de una camioneta pick up último modelo en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, México.

El hallazgo ocurrió el pasado 22 de agosto; sin embargo recién el 28 de agosto la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de Esmeralda FG.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló que la principal línea de investigación en el caso sugiere que los homicidios están relacionados con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG, era una mujer de 32 años.

Por medio de su perfil público de TikTok “@esmeraldafg222”, la creadora de contenido comenzó a ganar notoriedad. Contaba con más de 21 mil seguidores y acumulaba más de medio millón de “me gusta”.

Esmeralda inició su actividad en la plataforma china en2020 con videos delipsync y audios virales; con el paso de los años evolucionó a un contenido relacionado con la vida de lujos y el estilo de la "mujer buchona (mujer exuberante y que llama mucho la atención por su aspecto)“.

A través de sus videos mostraba su estilo de vida: sus artículos de marcas de diseñador como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace; viajes a famosos destinos turísticos, autos de alta gama y cirugías estéticas.

También compartía clips con sus hijos y sus mascotas, y en ocasiones, reflexiones de vida o frases “motivacionales”, contenido que la acercaba más a su audiencia y les permitía conectar con su vida personal y no solo con la parte relacionada a los lujos.

Su contenido llegó a generar polémica, ya que en diversas publicaciones la tiktoker hacía referencia al mundo del narcotráfico, usando frases provocadoras como “ventajas de tener un novio narco” y musicalizando casi todos sus videos con narcocorridos.

Esmeralda Ferrer Garibay tenía dos hijos: un varón de 13 años y una niña de 7 años, cuyos cuerpos fueron hallados junto con los de sus padres.

VIDEO RECOMENDADO