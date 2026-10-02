La mañana de este viernes 2 de octubre, la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León. Ambos se encontraban informando sobre el accidente de un motociclista provocado por un deslave cuando ocurrió el nuevo incidente.

Los hechos se registraron minutos después de las 8:00 horas, durante el programa “La Grillotina”, conducido por el periodista Mario Gámez. El espacio había establecido un enlace en vivo con Alma de la Rosa para conocer detalles sobre el accidente ocurrido en la avenida Morones Prieto, donde se había acumulado material producto de un deslave generado por las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde y noche del jueves 1 de octubre, según informa El Universal.

MIRA AQUÍ: Siete de cada diez mexicanos aprueban a Sheinbaum tras dos años de llegar a la Presidencia

Mientras la periodista explicaba lo ocurrido en la vía, una camioneta que circulaba por la zona perdió el control al intentar esquivar el área afectada por el deslave. El vehículo terminó arrollando a Alma de la Rosa y a Cristo Morales, interrumpiendo abruptamente la transmisión que se realizaba desde el lugar del accidente.

Tras observar lo sucedido, Mario Gámez regresó a cuadro y pidió de inmediato el envío de equipos de emergencia para atender a sus compañeros. “Regresa conmigo, a ver, acabamos de presenciar en vivo un accidente, atropellaron a nuestra reportera justo dando el reporte de advertencia de ese monto de tierra que estaba en la Avenida Morones Prieto”, expresó durante la transmisión.

El conductor continuó solicitando ayuda y precisó la identidad de los trabajadores afectados: “nuestra reportera, Alma de la Rosa y nuestro camarógrafo fueron atropellados por una camioneta que patinó justamente por sacarle la vuelta al monto del deslave que estaba en esa avenida”. La escena fue captada durante el enlace y posteriormente comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales.

Atropellan a una compañera reportera y a su camarografo durante un enlace en vivo. Ocurrió en Monterrey, NL cuando la reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez, reportaban otro accidente y fueron arrollados por un vehículo que perdió el… pic.twitter.com/Upkzd0WBLS — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 2, 2026

Ambos trabajadores fueron trasladados a un hospital

Después del atropellamiento, un segundo equipo de reporteros de Gamavisión acudió hasta la avenida Morones Prieto para informar sobre el estado de sus compañeros. De acuerdo con el reporte difundido por el medio, Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron trasladados a un hospital privado para recibir atención médica.

La reportera pudo subir por su propio pie a la ambulancia, mientras que el camarógrafo fue trasladado inmovilizado sobre una camilla. Esta diferencia en el traslado generó preocupación entre quienes seguían las imágenes del accidente, aunque posteriormente se informó que ambos se encontraban estables.

VIDEO RECOMENDADO