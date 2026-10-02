La mañana de este viernes 2 de octubre, la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados por una camioneta. Foto: Captura de video/@ehiramhurtado
La mañana de este viernes 2 de octubre, la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados por una camioneta. Foto: Captura de video/@ehiramhurtado
Por Redacción EC

La mañana de este viernes 2 de octubre, la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León. Ambos se encontraban informando sobre el accidente de un motociclista provocado por un deslave cuando ocurrió el nuevo incidente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.