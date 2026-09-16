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El sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo. (Foto de la Diócesis de Huejutla)
El sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo. (Foto de la Diócesis de Huejutla)
Por Agencia AFP

Un sacerdote de un poblado de México fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado en una carretera, informaron este miércoles autoridades eclesiásticas y la fiscalía local.

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