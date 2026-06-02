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Hombres armados y encapuchados irrumpen en la casa de la periodista Roxana Ramírez, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en México, el martes 2 de junio de 2026. (Capturas de X @azucenau)
Hombres armados y encapuchados irrumpen en la casa de la periodista Roxana Ramírez, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en México, el martes 2 de junio de 2026. (Capturas de X @azucenau)
Por Agencia EFE

La reportera mexicana Roxana Ramírez fue secuestrada por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el estado de Veracruz, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.

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