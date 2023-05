Roxana Ruiz tiene 23 años y es madre de un niño de 4 años.

En una carta enviada al colectivo feminista Nos Queremos Vivas Neza, ella contó que la tarde del 8 de mayo del 2021, cuando se dirigía a su casa tras salir de trabajar en un puesto de papas en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, se encontró con una amiga frente a una tienda. Conversaron y tomaron una cerveza.

Cuando ella se despidió, un hombre que trabajaba en esa tienda, y a quien conocía de vista, se ofreció a acompañarla a su casa. Ella accedió.

Al llegar a su domicilio él insistió en entrar a la casa. “Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió en que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí”, escribió.

Contó que le puso una colchoneta en el piso para que durmiera.

Pasaron unos minutos, y cuando ella ya estaba acostada, el hombre se subió a su cama, le quitó la ropa, la golpeó y la violó.

“Yo estaba en shock, solo quise defenderme, pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos (…) Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ahora sí te vas a morir; me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, cuando se distrajo, tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié”, narró Roxana.

“Sentí miedo, terror, solo no quería que él lastimara a nadie más, me sentí sola, denigrada, sentí que no valía nada, sentí que todo era culpa mía por haber confiado en esas personas”, siguió.

En un ataque de pánico, Roxana Ruiz puso el cuerpo del hombre en un costal y lo arrastró hasta la calle, donde unos policías que pasaban por allí la detuvieron.

Roxana Ruiz estuvo presa durante nueve meses mientras esperaba su juicio por la muerte de Sinaí Cruz.

El lunes de la semana pasada, una jueza la sentenció a seis años de prisión y a pagar 285.000 pesos (unos 16.000 dólares) a la familia del atacante.

En su fallo, la jueza Mónica Osorio Palomino consideró que Roxana hizo uso excesivo de la fuerza, pues “dejar inconsciente” a su agresor habría sido suficiente para defenderse y debió “detenerse antes” de que el sujeto falleciera, ya que lo golpeó en repetidas ocasiones.

El año pasado México registró

3.754 asesinatos de mujeres, de los cuales 947 fueron clasificados como feminicidios.

El abogado de Roxana, Ángel Carrera, dijo que las autoridades nunca realizaron un examen forense, un paso crucial para procesar los casos de violencia sexual. En lugar de eso, un policía le dijo a Roxana que probablemente en un principio ella quiso tener relaciones sexuales con el hombre y que luego cambió de parecer.

“Me arrepiento de lo que hice, pero de no haberlo hecho, yo sería hoy la muerta”, manifestó Roxana Ruiz a la agencia AP el año pasado en una entrevista. “Es evidente que el Estado nos quiere calladas, nos quiere sumisas, nos quiere encerradas, nos quiere muertas”, agregó.

No irá a la cárcel

El sábado, cuando crecía la presión para que se revierta la condena en instancias superiores, el caso tuvo un giro inesperado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) eximió de delito penal a Roxana Ruiz tras concluir que mató a su violador en “legítima defensa”.

“Se llegó a la determinación de que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa”, informó la Fgjem en un comunicado.

Un día antes de este anuncio, distintos colectivos de mujeres se manifestaron en la Ciudad de México para demandar que Roxana Ruiz sea declarada inocente.

Además, el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que analizaría conceder el indulto a Roxana Ruiz.

Pero el abogado Carrera ya había precisado que dicho indulto conllevaría a que Roxana admitiera que hubo exceso en su legítima defensa.

"Consideramos que el indulto equivaldría a un perdón y perdón tendría que aceptar Roxana que el hecho lo cometió, lo cierto es que Roxana es inocente, el hecho no lo cometió, así que nosotros seguiremos en nuestra ruta jurídica agotando los recursos que la ley nos permite”, sostuvo el abogado.

La corte que condenó a Roxana también salió a defender su fallo. Señaló que la jueza sí revisó el caso con perspectiva de género. Afirmó que un golpe a la cabeza durante el forcejeo dejó al hombre inconsciente en un momento dado, algo que consideró que era “suficiente para contener la agresión física”.

Sin embargo, el abogado de Roxana Ruiz dijo que la defensa del tribunal “es totalmente falsa”. Carrera indicó que, si bien existía algo de evidencia de que el agresor recibió un golpe en la cabeza, nunca se comprobó que el hombre hubiera quedado inconsciente.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía del Estado de México, el abogado manifestó que debe servir como precedente para que otros casos de violencia de género se investiguen más a fondo y se traten con mayor sensibilidad.