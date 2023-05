La fiscalía del central Estado de México retiró los cargos contra una mujer que había sido sentenciada a seis años de prisión por matar a su violador, y este martes fue absuelta de todos los cargos.

Roxana Ruiz, de 23 años, había sido condenada la semana pasada por dar muerte a un hombre que la agredió sexualmente en el populoso municipio de Nezahualcóyotl, vecino de la capital.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron nueve meses injustamente”, dijo Ruiz a la prensa luego de salir de la audiencia.

La jueza a cargo del caso había sido duramente criticada por haber considerado que la joven incurrió en un “exceso de legítima defensa”.

Ruiz, quien estuvo nueve meses en prisión aunque desde febrero de 2022 pudo seguir su proceso en libertad, dijo sin embargo que sigue “temiendo” por su vida y pide a la justicia no escuchar argumentos de la familia de su agresor.

Los familiares del hombre tienen tres días para presentar recurso de inconformidad a esta resolución.

Sobre la agresión, ocurrida en 2021, Ruiz ha señalado que tras tomar una cerveza con una amiga en un bar, un hombre a quien conoció en el lugar insistió en acompañarla a su casa. Una vez ahí, le pidió quedarse a dormir aduciendo que vivía lejos.

Pero cuando descansaba, la agredió sexualmente, la golpeó y amenazó con matarla, según su testimonio, en el que asegura que al defenderse lo asfixió con una camiseta. Al día siguiente fue detenida.

Este caso desató una serie de señalamientos por el papel de la justicia ante la violencia de género que golpea al país.

México, de 126 millones de habitantes, registró el año pasado 3.754 asesinatos de mujeres, de los cuales 947 fueron clasificados como feminicidios, según el gobierno.