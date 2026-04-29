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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pronuncia unas palabras en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (CARL DE SOUZA / AFP)
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pronuncia unas palabras en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (CARL DE SOUZA / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia EFE

La acusación de Estados Unidos contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noreste), Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa ha generado posturas divididas en la política mexicana, pues mientras el oficialismo respalda al gobierno estatal, la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado.

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