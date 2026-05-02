Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante una rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa, México, el 12 de abril de 2024. (José Betanzos / EFE)
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante una rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa, México, el 12 de abril de 2024. (José Betanzos / EFE)
/ José Betanzos
Por Agencia EFE

El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo por un periodo mayor a 30 días en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.