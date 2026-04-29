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El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gesticula mientras pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gesticula mientras pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
/ RASHIDE FRIAS
Por Agencia EFE

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa -uno de los territorios más violentos de México-, fue señalado este miércoles por la Justicia estadounidense de estar implicado en una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político.

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