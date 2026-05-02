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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hablando en Culiacán, México, el 25 de febrero de 2022. (Juan Carlos Cruz / EFE)
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hablando en Culiacán, México, el 25 de febrero de 2022. (Juan Carlos Cruz / EFE)
/ Juan Carlos Cruz
Por Agencia AFP

El gobernador mexicano del oficialismo acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, anunció sorpresivamente este viernes que deja el cargo de manera provisional para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana.

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