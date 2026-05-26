Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en Mazatlán, estado de Sinaloa, México, el 8 de abril de 2024. (Rashide FRIAS / AFP)
El entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en Mazatlán, estado de Sinaloa, México, el 8 de abril de 2024. (Rashide FRIAS / AFP)
/ RASHIDE FRIAS
Por Agencia EFE

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios del estado por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.