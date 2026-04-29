El gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, aseguró este miércoles que “carece de veracidad y fundamento” la acusación en su contra presentada en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y de liderar una supuesta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, publicó en un mensaje en sus redes sociales.

El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un “ataque” a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus “emblemáticos liderazgos” y a los mexicanos que “representamos esa causa”.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, añadió.

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que “con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.

La reacción se produce después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitado información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el comandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó esta investigación, aunque declinó pronunciarse sobre el caso en concreto a pesar de afirmar que Washington investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘el Mayo’ Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

El Cartel de Sinaloa es uno de los seis carteles mexicanos que EE.UU. designó como terroristas en febrero de 2025, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michocana.

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