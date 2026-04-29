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El gobernador mexicano del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
El gobernador mexicano del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
/ RASHIDE FRIAS
Por Agencia EFE

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, aseguró este miércoles que “carece de veracidad y fundamento” la acusación en su contra presentada en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y de liderar una supuesta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa.

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