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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Marco GONZALEZ / Rashide FRIAS / AFP)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Marco GONZALEZ / Rashide FRIAS / AFP)
Por Agencia EFE

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró este miércoles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le apoya después de que la justicia estadounidense le acusase de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa y de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

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