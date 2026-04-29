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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hablando en un acto protocolario en Culiacán, México, el 25 de febrero de 2022. (Juan Carlos Cruz / EFE)
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hablando en un acto protocolario en Culiacán, México, el 25 de febrero de 2022. (Juan Carlos Cruz / EFE)
/ Juan Carlos Cruz
Por Agencia AFP

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que iniciará una investigación para determinar si “existen datos de prueba” que sostengan la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios por nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

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