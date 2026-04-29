Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gesticula mientras pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gesticula mientras pronuncia un discurso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS / AFP)
/ RASHIDE FRIAS
Por Agencia EFE

La Cancillería de México afirmó este miércoles que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, ya que, aseguró, no se presentaron “pruebas” por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.