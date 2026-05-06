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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles en que Estados Unidos presente pruebas, no solo “dichos” o “inventos”, contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios de ese estado que busca extraditar por presuntos nexos con el narcotráfico.

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