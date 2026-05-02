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Yeraldine Bonilla Valverde, designada gobernadora interina de Sinaloa. (@yeraldinebonv)
Yeraldine Bonilla Valverde, designada gobernadora interina de Sinaloa. (@yeraldinebonv)
Por Agencia EFE

El Congreso del estado mexicano de Sinaloa (noroeste) designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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