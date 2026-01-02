La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sale de un salón donde realizaría una rueda de prensa, como parte del protocolo de seguridad tras un sismo este viernes, en Ciudad de México. Foto: EFE/ José Méndez
Redacción EC
El que se registró la mañana del 2 de enero en Guerrero sorprendió a la presidenta de México, , quien se encontraba realizando la conferencia de prensa matutina habitual. La reacción de la mandataria y de los hombres de prensa quedo registrada en video.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

La mandataria respondía una de las preguntas de los periodistas presentes, cuando de pronto empezó a sentir el movimiento del suelo y escuchó la alarma telúrica. De inmediato, Sheinbaum pidió tranquilidad y salió hacia un patio del Palacio Nacional, acompañada de los presentes, como parte del protocolo de seguridad.

“Va a ser un buen año en inversión pública (...) Espero la próxima semana: lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”, expresó la mandataria.

Sheinbaum mantuvo la calma y pidió a los asistentes seguir las rutas de evacuación de manera ordenada. “Vamos a salir, por favor, con calma”, expresó antes de abandonar el estrado.

Minutos después, tras concluir los protocolos de supervisión, la Jefa del Ejecutivo regresó para informar sobre la situación. Claudia Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, reportaron que no hay víctimas ni daños estructurales de gravedad.

Asimismo, indicó que el sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

