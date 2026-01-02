Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México) | Foto: EFE/ Madla Hartz
Sismo de 6.5 sacudió México
elcomercio

Sismo de 6.5 sacudió México

  • Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México) | Foto: EFE/ Madla Hartz
    1 / 8

    Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México) | Foto: EFE/ Madla Hartz

  • Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). | Foto: EFE/ Madla Hartz
    2 / 8

    Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). | Foto: EFE/ Madla Hartz

  • Una turista es atendida en la calle tras el fuerte sismo en México | Foto: EFE/ David Guzmán
    3 / 8

    Una turista es atendida en la calle tras el fuerte sismo en México | Foto: EFE/ David Guzmán

  • Personas salen a la calle tras un fuerte sismo en Ciudad de México | Foto: EFE/ Madla Hartz
    4 / 8

    Personas salen a la calle tras un fuerte sismo en Ciudad de México | Foto: EFE/ Madla Hartz

  • Turistas salen de un hotel tras un sismo este viernes, en Acapulco (México) | Foto: EFE/ David Guzmán
    5 / 8

    Turistas salen de un hotel tras un sismo este viernes, en Acapulco (México) | Foto: EFE/ David Guzmán

  • Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México) | EFE/ Mario Guzmán
    6 / 8

    Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México) | EFE/ Mario Guzmán

  • Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México).| Foto: EFE/ Madla Hartz
    7 / 8

    Personas salen a la calle tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México).| Foto: EFE/ Madla Hartz

  • Personas salen a la calle tras un fuerte sismo en Ciudad de México | Foto: EFE/ Madla Hartz
    8 / 8

    Personas salen a la calle tras un fuerte sismo en Ciudad de México | Foto: EFE/ Madla Hartz

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Este viernes 2 de enero, a las 7:58 a.m. hora local, un en la escala de Richter sacudió México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico, aunque también se sintió en otras partes del país, incluida la capital mexicana.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Hasta la redacción de esta nota no se reportan daños personales ni materiales.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Videos del sismo en México compartidos en redes sociales

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC