Este viernes 2 de enero, a las 7:58 a.m. hora local, un sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter sacudió México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico, aunque también se sintió en otras partes del país, incluida la capital mexicana.

Hasta la redacción de esta nota no se reportan daños personales ni materiales.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

