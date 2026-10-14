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Resumen

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Calles inundadas en el municipio de Ensenada en Baja California, México, tras el paso del huracán Rachel. (EFE/Alejandro Zepeda).
Calles inundadas en el municipio de Ensenada en Baja California, México, tras el paso del huracán Rachel. (EFE/Alejandro Zepeda).
Por Agencia EFE

El número de personas fallecidas ha ascendido a siete tras paso del ciclón Rachel por el estado de Baja California, noroeste del país, entre ellos un menor de edad, después de que las autoridades localizaran este martes los cuerpos de otras tres personas.

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