Fotografía que muestra un vehículo calcinado luego del accidente de un camión de gas, el 10 de septiembre de 2025, en Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Mario Guzmán
Fotografía que muestra un vehículo calcinado luego del accidente de un camión de gas, el 10 de septiembre de 2025, en Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Mario Guzmán
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Suman nueve muertos confirmados por la explosión de camión de gas en Ciudad de México
Resumen de la noticia por IA
Suman nueve muertos confirmados por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

Suman nueve muertos confirmados por la explosión de camión de gas en Ciudad de México

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos nueve personas han muerto tras la en el municipio de Iztapalapa en la , según confirmó este jueves la Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana.

En una nota informativa, la dependencia informó de que son nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras el siniestro ocurrido en la tarde del miércoles en el este de la ciudad.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Un año de violencia sin fin en Sinaloa: 1.800 homicidios y 2.300 desparecidos

Entre los fallecidos, se encuentra Alicia Teodoro Matías, la mujer de 49 años que resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo tras proteger a su nieta de 2 años de las llamas, según la lista publicada por el Gobierno de la Ciudad de México.

También figura Ana Daniela Ramírez Barragán, una estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuyo fallecimiento fue confirmado momentos antes por la institución educativa.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas, el 10 de septiembre de 2025, en Ciudad de México (México). Foto: EFE/Mario Guzmán
Integrantes del Cuerpo de Bomberos controlan un incendio luego del accidente de un camión de gas, el 10 de septiembre de 2025, en Ciudad de México (México). Foto: EFE/Mario Guzmán

De los 55 hospitalizados, 20 se encuentran en estado crítico, 29 en estado delicado y seis en condición grave, en distintas clínicas y hospitales de la ciudad.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros de gas volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC