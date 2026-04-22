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Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, Estado de México, el 22 de abril de 2026. (ZINA DESMAZES / AFP)
Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, Estado de México, el 22 de abril de 2026. (ZINA DESMAZES / AFP)
/ ZINA DESMAZES
Por Agencia AFP

El sitio arqueológico mexicano de Teotihuacán, donde el lunes ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió este miércoles con varias medidas de seguridad.

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