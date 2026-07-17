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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México y activó una alerta de tsunami para las costas de Chiapas, Oaxaca y Guatemala. Foto: @SismologicoMX
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México y activó una alerta de tsunami para las costas de Chiapas, Oaxaca y Guatemala. Foto: @SismologicoMX
Por Agencia EFE

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 activó este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

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