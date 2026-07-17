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Resumen

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Integrantes de la Guardia Nacional de México remueven escombros provocados por el sismo de 7.4 registrado este viernes, en Tapachula. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco
Integrantes de la Guardia Nacional de México remueven escombros provocados por el sismo de 7.4 registrado este viernes, en Tapachula. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, hasta el momento, no se reportan daños por el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Chiapas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de protección civil y una alerta preventiva por riesgo de tsunami en el sur del país.

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