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Resumen

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El presidente panameño, José Raúl Mulino, habla en una rueda de prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Ciudad de Panamá, el 2 de febrero de 2025. (Foto de Gabriel Rodríguez / EFE)
El presidente panameño, José Raúl Mulino, habla en una rueda de prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Ciudad de Panamá, el 2 de febrero de 2025. (Foto de Gabriel Rodríguez / EFE)
/ Gabriel Rodríguez
Por Agencia EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió este viernes un mensaje de aliento a Guatemala y México al desear que el sismo de magnitud 7,4, que sacudió a ambos países, no cause víctimas ni daños materiales.

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