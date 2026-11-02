Autoridades de México allanaron un depósito que alquilaba el padre de Meghan Markle como parte de una investigación por almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil, dijo la fiscalía a la AFP el lunes.

La semana pasada la policía de Filipinas reportó el hallazgo de imágenes de abuso de niños en una antigua vivienda en el país asiático de Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe británico Harry.

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El hombre de 82 años vivió en México antes de mudarse a Filipinas en 2025. Ahora desde Estados Unidos Markle rechaza las acusaciones en su contra.

La fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, dijo que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de “material de pornografía infantil” en un depósito alquilado por el director de fotografía jubilado.

Según las investigaciones, el dueño del negocio dijo que Markle dejó de pagar el alquiler desde 2024 pero su unidad de almacenamiento permaneció bajo resguardo.

Un centro de almacenamiento donde autoridades mexicanas confiscaron una unidad que contenía pertenencias de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en Baja Malibú, Tijuana, estado de Baja California, México. (Guillermo Arias / AFP) / GUILLERMO ARIAS

La autoridad refirió haber encontrado en el sitio “revistas de origen asiático” que datan de hace 20 años, sin especificar su contenido. También decomisó equipo de cómputo, que está en proceso de entrega a la fiscalía federal.

Tras los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al diario británico Daily Mail y las tildó de “un montón de mentiras”.

La duquesa de Sussex se dijo el viernes “profundamente consternada” tras la revelación de las pesquisas contra su padre por presunta posesión de imágenes de abuso infantil.

Meghan Markle había cortado todo contacto con su padre desde su boda con Harry en 2018.

En un pronunciamiento, ella indicó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía “acusaciones preocupantes” contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

La pareja abandonó el Reino Unido de forma abrupta en 2020 en medio de choques con la familia real, de la que desde entonces ya no son miembros activos, pero volvieron al país a finales de agosto.

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La comunidad universitaria, familias y miembros del Gobierno han mostrado su conmoción por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos. (EFE)

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