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Esta imagen, tomada el 1 de noviembre de 2026, muestra la entrada a un almacén donde las autoridades mexicanas confiscaron una unidad con pertenencias de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. (Foto de Guillermo Arias / AFP).
Esta imagen, tomada el 1 de noviembre de 2026, muestra la entrada a un almacén donde las autoridades mexicanas confiscaron una unidad con pertenencias de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. (Foto de Guillermo Arias / AFP).
/ GUILLERMO ARIAS
Por Agencia AFP

Autoridades de México allanaron un depósito que alquilaba el padre de Meghan Markle como parte de una investigación por almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil, dijo la fiscalía a la AFP el lunes.

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