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Esta fotografía, distribuida por la Cruz Roja Mexicana, muestra a expertos forenses y personal de la Cruz Roja transportando un cuerpo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán. Foto: Cruz Roja Mexicana / AFP
Esta fotografía, distribuida por la Cruz Roja Mexicana, muestra a expertos forenses y personal de la Cruz Roja transportando un cuerpo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán. Foto: Cruz Roja Mexicana / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Autoridades en México indicaron el martes que el tiroteo ocurrido la víspera en las turísticas pirámides de Teotihuacán, que dejó un muerto y 13 heridos, fue planificado por el agresor.

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