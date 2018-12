5 curiosidades de Los Pinos, la lujosa mansión presidencial donde AMLO no vivirá

Durante su campaña electoral, AMLO prometió a los mexicanos que no cambiaría su estilo de vida y que no viviría en la residencia oficial de los presidentes mexicanos conocida como Los Pinos, y que ahora será transformada en un centro cultural

La Casa Miguel Alemán es una de las cuatro casas que integran el complejo de Los Pinos.