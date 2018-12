México. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que asumió hoy la Presidencia de México, afirmó que durante su mandato (2018-2024) luchará contra la "inmunda corrupción pública y privada", durante su primer discurso a la nación tras su investidura.

Afirmó que en los últimos 36 años ha predominado una "inmunda corrupción pública y privada" en México y que ahora, dentro de un cambio de "régimen político", combatirá para devolver la tranquilidad al país.

"Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes", añadió AMLO minutos después de recibir la banda presidencial del jefe de Estado saliente, Enrique Peña Nieto, en una ceremonia celebrada ante el Congreso de la Unión.

La ceremonia de investidura inició a las 11:20 hora local (12:20 GMT), unos 20 minutos más tarde de lo establecido, en la sede de la Cámara de Diputados, teniendo como testigos a diputados y senadores en una sesión conjunta del Congreso de México, dominado por su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", dijo AMLO al recibir la banda presidencial.

Fuente: EFE