icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía del fuerte oleaje ante el paso del huracán Rachel, en el malecón de Puerto Vallarta (México). Foto: EFE/ Arturo Montero
Fotografía del fuerte oleaje ante el paso del huracán Rachel, en el malecón de Puerto Vallarta (México). Foto: EFE/ Arturo Montero
Por Agencia EFE

El ciclón postropical Rachel tocó tierra este domingo en el estado mexicano de Baja California (noroeste) y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos, aunque sus efectos continuarán en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.