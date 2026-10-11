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El ciclón postropical Rachel tocó tierra este domingo en el estado mexicano de Baja California (noroeste) y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos, aunque sus efectos continuarán en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ciclón postropical Rachel tocó tierra este domingo en el estado mexicano de Baja California (noroeste) y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos, aunque sus efectos continuarán en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Rachel ingresó a territorio mexicano durante la madrugada, a unos 40 kilómetros al sur-sureste de Ensenada, Baja California, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110, de acuerdo con el SMN.
Horas después, el organismo informó que el centro del ciclón se había desplazado hacia Estados Unidos, donde se localizó a 95 kilómetros al este-noreste de San Diego, California, y a 125 kilómetros al nor-noreste de Ensenada.
En su actualización más reciente, a las 09:00 hora local (15:00 GMT), Rachel registraba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100, mientras avanzaba hacia el norte a una velocidad de 41 kilómetros por hora.
Pese a su debilitamiento y trayectoria, el SMN pronostica que Rachel provoque lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, así como vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros de altura.
El SMN advirtió que las precipitaciones asociadas al sistema podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil.
Rachel se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (sureste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.
Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Pero finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México por la península de Baja California, ya como ciclón postropical.
También en el Pacífico mexicano, el huracán Simón, de categoría 4, mantiene en alerta a varios estados ante un posible impacto en tierra entre este domingo y el lunes.
Simón registró un cambio de trayectoria que lo mantendrá más tiempo frente a las costas de Jalisco, particularmente a la altura de Cabo Corrientes, lo que prolongará sus efectos en la región, de acuerdo con Protección Civil.
En Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, las autoridades suspendieron las actividades no esenciales y pidieron a la población no salir de sus viviendas o refugios, ante el pronóstico de lluvias extraordinarias, rachas de hasta 250 kilómetros por hora y oleaje de hasta diez metros de altura en Jalisco.
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