El ciclón postropical Rachel tocó tierra este domingo en el estado mexicano de Baja California (noroeste) y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos, aunque sus efectos continuarán en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rachel ingresó a territorio mexicano durante la madrugada, a unos 40 kilómetros al sur-sureste de Ensenada, Baja California, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110, de acuerdo con el SMN.

Horas después, el organismo informó que el centro del ciclón se había desplazado hacia Estados Unidos, donde se localizó a 95 kilómetros al este-noreste de San Diego, California, y a 125 kilómetros al nor-noreste de Ensenada.

En su actualización más reciente, a las 09:00 hora local (15:00 GMT), Rachel registraba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100, mientras avanzaba hacia el norte a una velocidad de 41 kilómetros por hora.

Pese a su debilitamiento y trayectoria, el SMN pronostica que Rachel provoque lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, así como vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros de altura.

Fuerte oleaje por el paso del huracán Rachel, en el malecón de Puerto Vallarta (México). Foto: EFE/ Arturo Montero

El SMN advirtió que las precipitaciones asociadas al sistema podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil.

Rachel se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (sureste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Pero finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México por la península de Baja California, ya como ciclón postropical.

También en el Pacífico mexicano, el huracán Simón, de categoría 4, mantiene en alerta a varios estados ante un posible impacto en tierra entre este domingo y el lunes.

Simón registró un cambio de trayectoria que lo mantendrá más tiempo frente a las costas de Jalisco, particularmente a la altura de Cabo Corrientes, lo que prolongará sus efectos en la región, de acuerdo con Protección Civil.

En Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, las autoridades suspendieron las actividades no esenciales y pidieron a la población no salir de sus viviendas o refugios, ante el pronóstico de lluvias extraordinarias, rachas de hasta 250 kilómetros por hora y oleaje de hasta diez metros de altura en Jalisco.

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