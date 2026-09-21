La tormenta tropical Polo, que se formó en el océano Pacífico mexicano la noche del domingo, continúa fortaleciéndose frente a las costas del país y podría intensificarse a huracán en el transcurso de este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT) el centro de Polo se localizaba sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en las costas y el sur de Oaxaca y Guerrero; muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en la costa y el sur de Michoacán, y fuertes (de 25 a 50 milímetros) en el este y sur de Jalisco y en Colima.

La trayectoria de la tormenta tropical Polo. (NHC).

Además, provocará rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de entre dos y tres metros en Guerrero y Michoacán, y de 1,5 a 2,5 metros en Oaxaca.

El SMN advirtió de una “rápida intensificación” del ciclón durante las próximas horas y, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Las previsiones apuntan a que Polo podría alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de alrededor de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, frente a las costas de Guerrero, antes de desplazarse hacia Michoacán y Colima.

Las autoridades alertaron de que las lluvias asociadas al fenómeno podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5.

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