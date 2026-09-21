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Resumen

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La tormenta tropical Polo podría convertirse en huracán en su camino hacia México. (NOAA).
La tormenta tropical Polo podría convertirse en huracán en su camino hacia México. (NOAA).
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Polo, que se formó en el océano Pacífico mexicano la noche del domingo, continúa fortaleciéndose frente a las costas del país y podría intensificarse a huracán en el transcurso de este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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