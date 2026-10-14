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Resumen

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Un vehículo afectado por inundaciones en una calle en el municipio de Ensenada en Baja California, México, el 11 de octubre de 2026. (Alejandro Zepeda / EFE)
Un vehículo afectado por inundaciones en una calle en el municipio de Ensenada en Baja California, México, el 11 de octubre de 2026. (Alejandro Zepeda / EFE)
Por Agencia AFP

Al menos ocho personas murieron tras el paso de la tormenta tropical Rachel por la costa pacífica de México, según un balance actualizado de las autoridades.

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