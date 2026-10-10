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Residentes de la zona trabajan para sacar vehículos de la arena después de que el oleaje golpeara la costa de Peninsula en Long Beach, California, luego de un fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Rachel. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
Residentes de la zona trabajan para sacar vehículos de la arena después de que el oleaje golpeara la costa de Peninsula en Long Beach, California, luego de un fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Rachel. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
/ CHRIS TORRES
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Rachel cambió de rumbo en el Pacífico mexicano y se aproxima hacia las costas del estado de Baja California (noreste de México), donde seguirá generando precipitaciones y podría ingresar a tierra este fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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