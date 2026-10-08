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Resumen

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Un embarcadero afectado por el paso del huracán Isaías, en Celestún estado de Yucatán, México, el 8 de octubre de 2026. (Lorenzo Hernández / EFE)
Un embarcadero afectado por el paso del huracán Isaías, en Celestún estado de Yucatán, México, el 8 de octubre de 2026. (Lorenzo Hernández / EFE)
Por Agencia EFE

La Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de México cerraron tres puertos en dos estados del litoral del océano Pacífico a causa de los efectos de la tormenta tropical Simón, que prevén que se intensifique a huracán categoría 1 en las próximas 24 a 36 horas.

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