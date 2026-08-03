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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional en Ciudad de México (México). Foto: FE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional en Ciudad de México (México). Foto: FE/Sáshenka Gutiérrez
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Agencia EFE

Un 67 % de los mexicanos aprueban la gestión de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, mientras que su desaprobación se sitúa en un 33 % al término del mes de julio, según reveló este lunes la encuesta mensual publicada por el diario El Financiero.

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