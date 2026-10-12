icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre observa una zona afectada por las lluvias este domingo, en Ensenada, Baja California (México). Foto: EFE/ Alejandro Zepeda
Un hombre observa una zona afectada por las lluvias este domingo, en Ensenada, Baja California (México). Foto: EFE/ Alejandro Zepeda
/ Alejandro Zepeda
Por Agencia EFE

Una menor fue localizada sin vida y otras diez personas permanecen desaparecidas en el estado mexicano de Baja California (noroeste), tras las afectaciones provocadas por el huracán Rachel en el Pacífico, informó este lunes la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.