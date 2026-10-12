Una menor fue localizada sin vida y otras diez personas permanecen desaparecidas en el estado mexicano de Baja California (noroeste), tras las afectaciones provocadas por el huracán Rachel en el Pacífico, informó este lunes la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila.

En una conexión a distancia durante la conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal precisó que ocho de las personas no localizadas se encuentran en el municipio de Ensenada y las otras dos en San Felipe.

“Lamentablemente, hay diez personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida”, señaló Ávila, quien aseguró que las autoridades mantienen las labores de búsqueda.

La gobernadora indicó que las mayores afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico se concentran en Ensenada, donde continúan los trabajos de evaluación de daños, despeje de vialidades y recuperación de servicios.

Para atender la emergencia, las autoridades mantienen desplegados más de 14.000 efectivos en el territorio estatal, mientras que este lunes comenzará la instalación de centros de acopio en las oficinas gubernamentales.

Fotografía que muestra una vía inundada este domingo, en Ensenada, Baja California (México). Foto: EFE/ Alejandro Zepeda / ALEJANDRO ZEPEDA Alejandro Zepeda

Ávila señaló que el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua y que las labores se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil y los gobiernos municipales.

Las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este lunes se mantiene como categoría 3 y ha dejado al menos una persona fallecida en Guerrero, en el sur del país.

Las autoridades mantienen operativos de emergencia en distintas regiones del país ante los daños ocasionados por ambos fenómenos meteorológicos.

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