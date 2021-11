El video de un intento de asalto en el transporte público en México se hizo viral en redes sociales, ya que en esta ocasión el delincuente fue el blanco de burlas de los internautas por su fallido atraco.

De acuerdo con el clip extraído de la cámara de seguridad de la combi, los hechos sucedieron este martes 16 de noviembre, alrededor de las 9:30 horas.

En la grabación de apenas 59 segundos se puede ver el momento en el que el chofer de la unidad se detiene para hacer subir a un hombre, quien desde que abrió la puerta amedrentó a los pasajeros que en ella viajaban y les exigió sus pertenencias.

“Ya te la sabes chofer, no te me arranques. Celulares y carteras”, dijo el sujeto cuando aún no subía a la combi.

Ante la amenaza, el conductor no dudó en pisar el acelerador para dejar atrás al delincuente.

Una vez que el chofer logró frustrar el asalto, los pasajeros se quedaron sin habla y con un semblante de preocupación; sin embargo, en redes sociales el video causó alegría entre los internautas, que aplaudieron la reacción del conductor, quien salvó a varios pasajeros de ser víctimas de la delincuencia.

Aunque se desconoce la ubicación exacta de los hechos, mexicanos de todos los estados han mostrado su hartazgo en redes sociales por la preocupante ola de asaltos a la que se tienen que enfrentar cada día en el transporte público, pues en su mayoría, son perpetrados con extrema violencia algunos incluso dejando víctimas mortales.

Tuiteros aseguran que este intento de asalto pudo haber ocurrido en el Estado de México, pues desde hace unos meses se han vuelto virales varios videos que dejan en evidencia la inseguridad en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.

