Hoy en día, muchas personas critican a otras por el aspecto que tienen, sin importales el daño que pueden causar. Mencionamos esto porque una tiktoker llamada Dana, que asegura que es latina (al parecer es de México), ha revelado que constantemente hablan mal de ella debido a que tiene una sola ceja. La joven asegura que los comentarios negativos la impulsan a conservarla. Esta es su historia.

Dana es muy popular en TikTok. En su cuenta (@iamsanchopanza) posee más de 16 mil seguidores. Si bien ella no centra su contenido en el vello facial que tiene, varios usuarios, al ver sus videos, consideran que su uniceja tiene que ser tema de conversación.

Está cansada de explicar por qué no se ha depilado su uniceja

Justamente, en un clip que publicó en la mencionada red social, Dana mostró que un internauta le consultó: “¿Por qué mantienes la mitad de las cejas?”. Sobre eso, ella dijo: “Ok, estoy cansada de explicar esto en cada uno de mis videos, así que aquí hay una explicación en video”.

La joven, de acuerdo a The Sun, recalcó que no mantiene su uniceja debido a restricciones de belleza religiosas. Ella simplemente no ha decidido depilarse por tres razones. La primera, según sus palabras, es que es perezosa.

El segundo motivo que dio a conocer es que hay personas que le han dicho que les gusta cómo se ve y eso le hace “sentir bien”. Finalmente, la tercera razón es que las críticas que puede recibir las impulsan a querer conservar su uniceja.

“Muchas personas lo odian y son muy groseros al respecto, así que, siendo la per** mezquina que soy, mantenlo por despecho”, manifestó. “Así que sí, tengo una sola ceja y, ¿qué pasa con eso?”, sentenció la chica en el video. Afortunadamente, la gran mayoría de comentarios que recibió en ese clip fueron de apoyo.

“Niña, todos tenemos una sola ceja. La gente está obsesionada con los estándares de belleza. Mira cómo las unicejas se convierten en un estándar de belleza”, “estoy enojada porque los estándares sociales hacen que mi primer pensamiento sea ‘raro’. Creo que eres hermosa y es tu cara, así que haz lo que quieras”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en su publicación. La historia de Dana también ha llegado a otras redes sociales.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.