René Vignola es de Puebla de Zaragoza, México. Es un joven que estudia comercio internacional y, al mismo tiempo, todo un artista. En las redes sociales ha impactado por utilizar sus pies para hacer retratos de celebridades y, en esta nota, te contaremos su historia.

“Desde que era niño siempre me gustó el arte. Antes eran puros dibujitos, pero ahora son pinturas, esculturas, en general cosas más elaboradas”, contó el chico en un video que publicó en su cuenta de TikTok (@patadibujosrenevignola).

Cómo comenzó a dibujar con los pies

“Incluso en estas ‘vacaciones’, esta pandemia, alrededor de octubre de 2020, empecé con un nuevo hobby/talento. No sé cómo se le podría decir, pero es dibujar con los pies. En realidad, solo era un dibujo de una vaca, pero se lo mandé a una amiga y ella me dijo: ‘oye, por qué no te creas un TikTok’. Ahí fue cuando empecé @patadibujosrenevignola”, dijo después.

De acuerdo a The Mirror, René Vignola sostuvo que descubrió esa habilidad cuando buscaba una forma de salirse de lo convencional. “Decidí probar un nuevo desafío artístico”, recalcó. Poco a poco, él fue notando que le salían mejor los rostros. El primer dibujo que hizo de una persona real fue de Bad Bunny. Aunque considera que no le salió muy bien, había dado un gran paso.

René Vignola mejoró bastante desde entonces y una de sus creaciones llegó a Luisito Comunica, según el mencionado video difundido en TikTok. En su cuenta de la red social se puede apreciar que ha realizado retratos de Will Smith, Billie Eilish, Justin Bieber, Ariana Grande, etc. “Pero no todos son dibujos de famosos, también hago patoleos, que son básicamente oleos que se hacen con los pies”, aseguró más adelante en la grabación.

Según la citada fuente, el joven se considera un artista empírico. “No solo hago arte con los pies, también uso las manos y hago dibujos, pinturas, esculturas y manualidades. Estoy estudiando comercio internacional, pero esto no me impide disfrutar este pasatiempo que me ha acompañado desde que tengo memoria”, señaló.

