La Capilla del Pocito se erige como uno de los recintos religiosos más importantes del conjunto que compone a la Villa de Guadalupe, donde se adora a la Virgen de Guadalupe. Se construyó entre 1777 y 1791 por el arquitecto Francisco de Guerrero y Torre, tiene un estilo barroco y es de las pocas que se caracteriza por tener una base circular. Su nombre deriva del manantial de aguas azufradas que había antes de la construcción. El 22 de diciembre de 1815 acudió a esta capilla uno de los héroes de la Independencia de México, José María Morelos y Pavón, a adorar a la guadalupana antes de ser fusilado.