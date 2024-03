La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez señaló este lunes que, de ganar la presidencia de México, no viviría en el Palacio Nacional, como ahora lo hace Andrés Manuel López Obrador, pues no se siente “un emperador” para residir ahí.

“¿(Vivir en el) Palacio Nacional? No me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente”, aseveró Gálvez.

Antes de López Obrador, los mandatarios de México vivían en la residencia de Los Pinos, en el bosque de Chapultepec, pero el actual presidente aseveró que la casa era demasiado opulenta y que lo correcto era vivir en el Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México.

Gálvez señaló que, a diferencia de López Obrador, ella podría habitar una de las cabañas que construyó el expresidente Vicente Fox (2000-2006) dentro del ahora complejo cultural de Los Pinos.

“Yo no me imagino viviendo en esa casotota (Los Pinos). No la necesito. Yo podría vivir en la cabaña en la que vivía Fox sin problema. Es mucho más grande que la casa que tengo, mi casa actual es de 250 metros (cuadrados), creo que esa tiene como 500 metros (cuadrados), de entrada es mucho más grande”, enfatizó.

Además, señaló que, de poder hacerlo, seguiría viviendo en su actual residencia y se trasladaría en bicicleta a Los Pinos para trabajar.

“Me queda claro que eso sería prácticamente imposible, la seguridad me diría que estoy loca, pero bueno (...) me encantaría vivir en mi casa e ir en bicicleta (a trabajar)”, dijo.

Desde su campaña presidencial, López Obrador dijo que de ganar las elecciones no viviría en Los Pinos porque era “un lugar que tiene malas vibras” y, el 1 de diciembre de 2018, tras su toma de posesión, abrió al público la residencia como un nuevo espacio cultural.

A mediados de 2019, el presidente confirmó que ya dormía en el Palacio Nacional en un apartamento construido ahí por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Inicialmente, López Obrador declaró que no viviría en el Palacio Nacional, sino en un apartamento alquilado en el Centro Histórico.

Sin embargo, una vez que tomó la decisión de vivir en este recinto, lo calificó como “un timbre de honor”, pues fue la residencia de Benito Juárez, a quien ha calificado en repetidas ocasiones como el mejor presidente de México.