La senadora Xóchitl Gálvez se registró este martes 4 de julio como aspirante a ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México, alianza formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Hace unos días, Xóchitl Gálvez publicó un video en Twitter donde llamó “machista” a AMLO y le dijo: “Ud. me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

“Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata, porque usted no puede coincidir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política”, sostuvo la senadora del PAN.

“Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted señor presidente es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta, es la que usted impone, porque a los machos como usted, les asusta una mujer inteligente e independiente”, agregó.

Según detalla la agencia EFE el 3 de julio, AMLO dijo que el empresario Claudio X. González, uno de sus mayores rivales políticos, había seleccionado a Gálvez como candidata.

“Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez. Hace como 15 días, de 15 días a 1 mes. me enteré, mis gargantas profundas (me informaron), y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero”, dijo entonces el presidente de México.

¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz es senadora del PAN desde el 2018. Nació en Hidalgo en 1963. Estudió ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía.

Xóchitl Gálvez es presidenta de la comisión de Asuntos Indígenas. También integra las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de Energía y de Reforma Agraria.

También integra la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México.

Xochitl Galvez llegó en bicicleta a registrarse como precandidata presidencial por la coalición Frente Amplio por México en la Ciudad de México el 4 de julio de 2023. (Foto de ALFREDO ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

En 1992 fundó la empresa High Tech Services, la cual se dedica al desarrollo de proyectos tecnológicos enfocados en el diseño de edificios y en áreas inteligentes, ahorro de energía, automatización de procesos, seguridad y telecomunicaciones, según detalla la página del Senado mexicano.

Xóchitl Gálvez “ingresó al servicio público durante la administración del ex presidente Vicente Fox Quesada (2000–2006) como integrante del gabinete ampliado a cargo de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, posteriormente, fue la primera Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)”, señala la página del Senado.

Fue candidata en 2010 al gobierno del estado de Hidalgo por la coalición “Hidalgo nos Une” (PAN – PRD). En 2012 fue candidata al Senado de la República por el estado de Hidalgo por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el 2015 fue electa Jefa de la Delegación Miguel Hidalgo.

Entre sus distinciones destacan el premio Zazil en el área social y humanitario en 1995, el Latin American’s New Business Elite de la Revista Business Week en 1998 y la Presea Pericles de la Fundación Amparo en el 2000.