En un año y un mes, México marcará un hito en su historia republicana: tendrá, por primera vez, una presidenta mujer, lo que significará un antes y un después para un país -como la mayoría en América Latina- que aún carga con la mochila del machismo a cuestas.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum serán las candidatas a la presidencia. Y no es oficial porque aún faltan los resultados de las encuestas del partido de gobierno, Morena, que se darán este miércoles 6 de setiembre. En ese lado, es un casi un hecho que Sheinbaum se llevará la designación en su pugna con Marcelo Ebrard, el excanciller mexicano. A menos que ocurra un cataclismo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, buscará ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador.

Del lado opositor, la coalición del Frente Amplio escogió el pasado 31 de agosto a Xóchitl Gálvez antes de que concluyera el proceso, previsto para este último domingo, pues los números le daban ampliamente el favoritismo a la carismática senadora, quien también tenía como rival en la interna a una mujer, Beatriz Paredes, representante nada menos que del histórico y otrora hegemónico PRI.

“Es la transformación y es tiempo de mujeres”, lanzó la propia Sheinbaum en una de sus actividades. “Las mujeres sabemos tejer de una manera distinta”, ha dicho también Gálvez, puntualizando que esta campaña -que estaba prevista para noviembre, pero que se adelantó desde junio por decisión del presidente, saltándose las leyes electorales- tendrá un tono distinto.

“Que llegue una mujer a la Presidencia sin duda será un hito en la historia del país. Si bien hemos estado avanzando en la paridad en los gabinetes, en las gobernaturas y ha habido avances fantásticos a nivel legislativo pues los Congresos -tanto el Congreso nacional como los estatales- son paritarios, el Poder Ejecutivo se había estado resistiendo”, señala a este Diario Karolina Monika Gilas, docente del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y experta en representación paritaria y perspectiva de género en la política.

“Más allá de quién llegue a la presidencia, será un momento histórico y simbólicamente estaría reflejando los esfuerzos de los movimientos feministas, de las autoridades, y del gran debate que hemos tenido durante más de dos décadas sobre cómo tenemos que hacer nuestra democracia más plural, incluyente y paritaria”, añade.

De una opinión similar es Adriana Báez Carlos, investigadora nacional, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y directora de estudios de género de Buró Parlamentario: “Si finalmente se confirma a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, esto tiene mucha relevancia porque el movimiento feminista en México ha cobrado mucha fuerza y ha abonado positivamente para las mujeres del país”.

Sin embargo, Baéz explica que, aunque se ha logrado introducir la paridad en varias instancias, sobre todo en cargos de elección popular que corresponden a cuerpos colectivos -como los Parlamentos- a nivel presidencial es un tema que aún no se ha tratado.

“Aunque el país ha estado cambiando, tal vez esta circunstancia sea una coincidencia. No obstante, sí se han estado trabajando liderazgos de mujeres en los partidos políticos y sí se han estado rompiendo techos de cristal. Este caso no sería forzado por la norma, pero se ha dado en un contexto de democracia paritaria”, apunta.

Por la mujer

Sheinbaum y Gálvez tienen perfiles distintos, pero coinciden en que no han sido precisamente abanderadas de movimientos feministas. Sheinbaum, de familia judía, estudió Física y se mantuvo durante varias décadas en grupos estudiantiles y círculos académicos, hasta que fue reclutada por López Obrador cuando él fue alcalde de la Ciudad de México para ser secretaria de Medio Ambiente.

Xóchitl Gálvez, de orígenes indígenas otomíes, tuvo que trabajar desde niña para ayudar a su familia, pero pudo ingresar a la universidad donde estudió Ingeniería. En los años 90 fundó, con éxito, una empresa de tecnología digital y durante la presidencia de Vicente Fox se convirtió en la directora de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Perfil ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Edad: 61 años Partido: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), izquierda. Estudios: Licenciada y Doctora en Física y con Maestría en Ingeniería Energética. Cargos anteriores: Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (2000-2006), jefa delegacional en Tlalpan (2015) y jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

Perfil ¿Quién es Xóchitl Gálvez? Edad: 60 años Coalición: Frente Amplio por México (derecha). Estudios: Ingeniería en computación Cargos anteriores: Directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003-2006), jefa delegacional de Miguel Hidalgo (2015-2018) y senadora del Congreso de la Unión (2018-2023).

Aún es una incógnita saber si las reivindicaciones feministas (como el aborto) formarán parte de la agenda de ambas, pero no hay duda de que el tono de la campaña cambiará y que, por lo menos, el tema de los derechos de las mujeres estará en el tapete.

“El tema de género sí estará en la agenda, aunque variará de acuerdo con el proyecto político. El gobierno actual retiró programas sociales que sí habían estado dirigidos a apoyar a las mujeres, como las guarderías y escuelas a tiempo completo”, refiere Báez.

“Xóchitl Gálvez ha dicho que regresará los apoyos a las mujeres, pero aún no se sabe mucho porque no se han dado las propuestas. Por su parte, Claudia Sheinbaum, que es muy leal a AMLO, es una mujer con mucha autonomía y muy capaz. Por ejemplo, en la Ciudad de México sí se diferenció de las políticas que instrumentó el presidente en la pandemia pues mientras el subsecretario de Salud decía que no era necesario usar cubrebocas, ella sí prefirió escuchar a los científicos”, añade.

Para Karolina Gilas, el tema de género, paradójicamente, no va a ser tan fundamental en esta campaña: “Seguramente se hablará de eso constantemente por la importancia histórica y simbólica, pero no creo que en la campaña vayamos a ver grandes cambios. Por la polarización política y social, el discurso se va a estar centrando en la continuidad del proyecto de AMLO, la llamada Cuarta Transformación, o en el apoyo a una propuesta alternativa para que este proyecto ya no siga”.

De otro lado, en un país que sigue afectado por el alto índice de feminicidios, que su próxima presidenta sea mujer podría ayudar a combatir de una manera más efectiva estos crímenes. En junio del 2023 se registraron 80 feminicidios en México, y durante el primer semestre del año la cifra llegó a 426 asesinatos de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Los avances que hemos podido construir en México, y también en América Latina, en términos de la representación política de las mujeres no están a la par del resto de los espacios de nuestra vida colectiva. No hemos avanzado con las políticas públicas necesarias para lograr un mayor equilibrio pues sigue habiendo esos patrones machistas y patriarcales. Es una gran agenda pendiente para erradicar la violencia, la discriminación y las desigualdades”, puntualiza Gilas.

El machismo de siempre

Como parte de esa cultura patriarcal, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum serán, sin duda, escudriñadas de una manera distinta que otros candidatos hombres en campañas anteriores.

Uno de los primeros ha sido, cómo no, el propio presidente López Obrador, a quien Gálvez tildó de “machista” semanas atrás cuando éste dijo que ella había sido puesta “al dedazo” por algunos políticos rivales.

“Tenemos una cultura, como en el resto del mundo, donde los señores no se dan cuenta que nos agreden o nos marginan. En el caso de Xóchitl Gálvez, lo hace para desvirtuar su candidatura. De alguna manera, sí es violencia de género porque la está atacando por ser mujer”, señala Báez.

“Desde la presidencia, sí ha habido muchas expresiones hacia Xóchitl que podrían ser consideradas violencia de género, pues la acusa de ser manipulada, de carecer de pensamiento propio, y eso ya no debería tener lugar en una democracia. El discurso de que las mujeres son controladas por los hombres ya no corresponde. Pero es cierto también que Claudia Sheinbaum ha recibido críticas cuando le dicen que ha sido colocada en esa posición por el presidente”, apunta Gilas.

La campaña empezará este 7 de setiembre de manera oficial y aún quedan muchos meses para ver cómo se mueven las preferencias entre ambas. Lo que sí no cambiará es que se tratará de una campaña fundamental en la que por primera vez dos mujeres profesionales y altamente preparadas pugnan por la Presidencia. Al llegar a esta instancia ya hicieron historia.