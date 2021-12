Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se mantuvo activa en redes sociales, aun estando en la cárcel. Ahora que salió libre no fue diferente.

En su cuenta de Instagram, la youtuber compartió fotografías en sus historias sobre cómo fue recibida en su casa por su familia, luego de pasar cuatro meses en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Bienvenida. Te extrañamos mucho. Por fin volviste”, es el mensaje que se lee en uno de los globos con helio que formaban parte de la decoración en la fiesta de bienvenida de YosStop.

YosStop. (Instagram).

Con flores, globos, una guirnalda de papel donde se lee “Bienvenidos” y un pastel, así fue como la youtuber fue recibida en su casa por su mamá, su hermano y sus perritos, según se puede ver en una historia de Instagram de su hermano, el también influencer que se hace llamar “Rayito”.

YosStop. (Instagram).

Las primeras declaraciones de YosStop tras salir de prisión

YosStop salió del penal de Santa Martha Acatitla anoche. Un juez le otorgó la libertad, pero continuará su proceso de medidas cautelares desde afuera.

Al salir se le vio entusiasmada, portaba el uniforme reglamentario del penal y una sudadera de colores.

“Estoy muy feliz porque ya estoy libre”, dijo ante algunos medios que la esperaban afuera.

“Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa”, expresó Hoffman.

La youtuber estuvo acusada de pornografía infantil luego de que en su canal oficial habló del video de Ainara Suárez, una menor de edad que fue abusada por sus compañeros de escuela.

"Estoy feliz porque ya estoy libre"... La youtuber YosStop da sus primeras declaraciones al dejar el penal de Santa Martha Acatitla, en el que estuvo recluida acusada de pornografía infantil. 📹 Video: Nicole Trejo pic.twitter.com/oz4kOOU79T — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 1, 2021

¿Qué medidas cautelares debe cumplir YosStop?

YosStop deberá tomar capacitaciones para prevenir la violencia, discriminación y humillación contra cualquier persona. Los cursos serán impartidos por la Unidad de supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso y la Secretaría de las Mujeres, reportaron fuentes a EL UNIVERSAL.

Las clases se le impartirán de forma mensual y Hoffman deberá reportar su proceso a través de videos. En caso de incumplir, deberá volver a prisión.

Otra medida es que la youtuber no podrá acercarse a Ainara, su denunciante, ni a su familia, con la excepción de cuando YosStop le ofrezca su disculpa pública.

