Yoseline Hoffman, la influencer de México conocida como YosStop, fue arrestada por las autoridades en las últimas horas acusada del delito de pornografía en agravio a una menor de edad. Según informa el medio Infobae, a poco tiempo de la detención de Hoffman, los usuarios de distintas redes sociales se han pronunciado enérgicamente sobre el caso de otros influencers en el país.

“Aún faltan otros”, “¡Háganlos responsables de sus acciones!”, “Ellos siguen libres”, “Siguen como si nada en las mismas plataformas que YosStop”, fueron algunas de las frases que se emitieron en la red social Twitter.

Memo Aponte, Yayo Gutiérrez y Ricardo Ponce fueron tendencia en la red social luego de que distintos usuarios recordaran las denuncias que tenían en su contra. Muchos de ellos creen que deben ser detenidos y procesados por la justicia.

Ricardo Ponce

La youtuber Maire Wink denunció a Ricardo Ponce por supuestamente crear una secta sexual mediante sus retiros espirituales. En la declaración se dijo que este hombre manipulaba a las mujeres para abusar sexualmente de ellas.

Wink indicó a través de YouTube el pasado 30 de mayo que había comenzado un proceso en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Quintana Roo y pidió a otras víctimas a denunciarlo.

Luego de un tiempo, Valentina Camacho, exnovia de Ponce, declaró en contra del hombre y confirmó que las denuncias eran ciertas, ya que fue testigo de la incomodidad que ocurrían en las sesiones. De esta manera, se percató que todo era “sexual”.

Ponce negó las acusaciones y descartó los rumores sobre una posible huida del país. Además, contó que lo ocurrido con Wink fue producto de una reacción violenta tras, presuntamente, no lograr la sanación, que su retiro busca en la vida de las personas.

Memo Aponte

Un grupo de jóvenes denunció a través de redes sociales a Memo Aponte por haber pedido a sus seguidoras a través de Telegram unas fotografías íntimas. La denuncia se dio el pasado 19 de enero de 2019.

Medios mexicanos dijeron que las denuncias, que contaron con capturas de pantalla de las seguidoras, ocurrieron a través de una cuenta de Instagram de nombre @nomientasmasmemo20. Además, se contaron experiencias de acoso sexual por parte del actor y audios donde hablaba despectivamente de sus fans.

Aponte reconoció a través de un comunicado que los audios sí eran de él, pero aclaró que estos habían sido sacados de su contexto y hasta incluso editados. No obstante, dijo que las capturas de imagen fueron manipulados con el adán de manchar su honra.

Yayo Gutiérrez

La youtuber Ixpanea denunció el 27 de junio contra el creador de contenido, Yayo Gutiérrez. Mediante su cuenta de Instagram, la joven difundió la acusación que hizo ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales (perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) dos días antes.

Esto corresponde al seguimiento de la acusación que hizo en enero cuando señaló que Yayo tenía en su poder fotos y videos íntimos de varias mujeres.

Ixpanea indicó que ambos tenían una amistad de hace unos 10 años, pero hace un tiempo tuvo acceso a su computadora y halló material explícito de otras mujeres.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo” (...) Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”, declaró.

“Le dije ‘¿De mí no tienes nada?’. Y me confesó que tenía un video mío. Yo en ese momento me emp*té, le aventé la computadora y le dije que lo borrara”, agregó.

Ixpanea dijo que no había hablado más del caso porque no quería entorpecer el proceso de investigación. Ahora, también aseguró que ya no se iba a expresar de la situación hasta que las autoridades se pronuncien.

