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Zenyazen Roberto Escobar García, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hallado muerto en Veracruz el pasado 4 de septiembre de 2026. (Foto de Zenyazen Roberto Escobar García)
Zenyazen Roberto Escobar García, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hallado muerto en Veracruz el pasado 4 de septiembre de 2026. (Foto de Zenyazen Roberto Escobar García)
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves que las principales líneas de investigación en el caso de la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, hallado sin vida la semana pasada en el estado de Veracruz por un disparo de arma de fuego, “apuntan a una muerte por suicidio”.

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